В Украине создадут единый реестр военных и изменят передачу данных для мобилизации

Верховная Рада внесла изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" и Основы законодательства о здравоохранении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным проект №12066 поддержали 254 депутатов.
Закон предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих.
Кроме того, данные о медицинских осмотрах будут автоматически передаваться в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В частности, законом предусмотрено:
Эти данные будут использоваться в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей.
Также обеспечивается информационное взаимодействия между Электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это необходимо для получения Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга.
Эти данные будут вноситься в Единый государственный реестр с целью обеспечения национальной безопасности и обороны.
Напомним, в апреле 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, который вносит существенные изменения в систему мобилизации и военной службы в Украине.
В новом законе отменено понятие "ограниченно годный к военной службе". Теперь граждане признаются либо годными, либо непригодными к службе, что влияет на возможность их мобилизации.
Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет, что означает, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.