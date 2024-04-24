В Украине увеличат количество пограничников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, правительственный законопроект №11091 поддержали 327 депутатов.

Согласно закону, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих.

Проект правительства

Кабинет министров подал законопроект в марте. Как заявил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, он связан с крайней необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах.

По его словам, также увеличение связано с адекватным реагированием имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.