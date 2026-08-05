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В Украине создали "умный" комплекс с дронами на оптоволокне (видео)

12:12 05.08.2026 Ср
2 мин
Разработчики показали видео нового продукта
aimg Константин Широкун
В Украине создали "умный" комплекс с дронами на оптоволокне (видео) Фото: в Украине создали "умный" комплекс с дронами на оптоволокне (скрин видео)
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Украинская 3DTech показала беспилотный авиационный комплекс HYDRA Хищник REBOFF Digital, в который входят оптоволоконные FPV-дроны "Хищник" и наземная станция Hydra управления группой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании.

По информации разработчиков, наземная станция способна одновременно работать с пятью беспилотниками, передавать видео в режиме реального времени и быстро переключаться между ними.

Кроме того, система оснащена функциями автоматического обнаружения целей с использованием технологий искусственного интеллекта, а также поддерживает трансляцию видео на платформы DELTA и "Башня". Максимальная заявленная дальность полета оптоволоконных FPV-дронов "Хищник" составляет до 30 километров.

В компании 3DTech отмечают, что беспилотный авиационный комплекс HYDRA "Хищник" REBOFF Digital предназначен для группового применения, обеспечивает высокую интенсивность поражения, одновременные вылеты нескольких аппаратов и проведение скоординированных массированных атак.

Также разработчики сообщили, что комплекс представлен уже на платформах DOT-Chain и Brave1 Market.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина испытывает новый дальнобойный БПЛА Bravo , который может поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Также мы писали, что компания BlueBird Tech представила новые сверхлегкие направленные антенны Yagi-Uda Lite 750 и Yagi-Uda Lite 915 для ударных дронов.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего внедрять их в порт для конфискации.

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