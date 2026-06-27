В Украине создали морской беспилотник MOBIDIK с уникальным вооружением

В Украине представили новейший морской беспилотник MOBIDIK, способный нести дальнобойные ракеты-дроны. Платформа имеет шесть различных модификаций, уже выполняющих боевые задания на воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный ".

По словам руководителя предприятия, борт является полностью функциональным изделием. В настоящее время компания завершила разработку и переходит к кодификации и серийному производству.

Дальность хода беспилотного катера составляет до 1400 км, а наибольшая скорость достигает 65 км в час. При этом аппарат сохраняет стойкость при волнах высотой до 1,2 метра.

Развитие оборонных технологий в Украине

Напомним, в последнее время Украина активно наращивает масштабы и изменяет подходы к разработке новейшего вооружения и защиты собственных экономических интересов на море.

В частности, правительство запустило масштабную международную программу Brave International, устанавливающую единые правила для создания оружия совместно с иностранными стартапами. Общий бюджет первых грантовых конкурсов с участием разработчиков из стран НАТО уже превышает 100 миллионов евро.

В то же время, новые технологические решения внедряются и для противодействия российским контрабандистам. Так, Главное управление разведки совместно с отечественными оборонными компаниями разрабатывает тактику применения усовершенствованных морских дронов Katran.

Новая концепция предполагает, что вместо уничтожения судов украинские безэкипажные катера будут обнаруживать и задерживать корабли российского "теневого флота" для дальнейшего правового ареста и конфискации нефти или зерна в пользу государства.