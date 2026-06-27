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В Україні створили морський безпілотник MOBIDIK із унікальним озброєнням

18:30 27.06.2026 Сб
2 хв
Нова розробка має рекордні характеристики та шість різних модифікацій
aimg Сергій Козачук
В Україні створили морський безпілотник MOBIDIK із унікальним озброєнням Фото: в Україні розробили унікальний морський дрон (u24.gov.ua)
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В Україні презентували новітній морський безпілотник MOBIDIK, здатний нести далекобійні ракети-дрони. Платформа має шість різних модифікацій, які вже виконують бойові завдання на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Що відомо про характеристики MOBIDIK

За інформацією видання, нова розробка компанії "Аварід" має рекордну автономність роботи - до 120 годин.

Дальність ходу безпілотного катера становить до 1400 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 65 кілометрів на годину. При цьому апарат зберігає стійкість при хвилях висотою до 1,2 метра.

За словами керівника підприємства, борт є повністю функціональним виробом. Наразі компанія завершила розробку і переходить до кодифікації та серійного виробництва.

Фото: морський дрон MOBIDIK (militarnyi.com)

Шість модифікацій для різних завдань

Розробники створили лінійку з шести версій дрона під різні бойові потреби:

  • MD-1 та MD-2 - Створюють морський рубіж ППО. Оснащуються дронами-перехоплювачами літакового (5 одиниць) або квадрокоптерного типу (8 одиниць).
  • MD-3 - Несе ударні БПЛА середньої дальності MORRIGAN для ураження кораблів та прибережних об'єктів.
  • MD-4 - Платформа для запуску реактивного ударного безпілотника стратегічної дальності.
  • MD-5 - Оснащений важким кулеметом Browning M2 та двома ракетами (Р-73, AIM-9 або аналогами) для знищення повітряних і надводних цілей.
  • MD-6 - Штурмова версія з бойовою частиною вагою 300 кілограмів та ударними FPV-дронами для знищення великих кораблів та портів.

Розвиток оборонних технологій в Україні

Нагадаємо, останнім часом Україна активно нарощує масштаби та змінює підходи до розробки новітнього озброєння і захисту власних економічних інтересів на морі.

Зокрема, уряд запустив масштабну міжнародну програму Brave International, яка встановлює єдині правила для створення зброї спільно з іноземними стартапами. Загальний бюджет перших грантових конкурсів за участю розробників з країн НАТО вже перевищує 100 мільйонів євро.

Водночас нові технологічні рішення впроваджуються і для протидії російським контрабандистам. Так, Головне управління розвідки спільно з вітчизняними оборонними компаніями розробляє тактику застосування вдосконалених морських дронів Katran.

Нова концепція передбачає, що замість знищення суден українські безекіпажні катери виявлятимуть і затримуватимуть кораблі російського "тіньового флоту" для подальшого правового арешту та конфіскації нафти чи зерна на користь держави.

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