В Україні створили морський безпілотник MOBIDIK із унікальним озброєнням

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В Україні презентували новітній морський безпілотник MOBIDIK, здатний нести далекобійні ракети-дрони. Платформа має шість різних модифікацій, які вже виконують бойові завдання на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Що відомо про характеристики MOBIDIK За інформацією видання, нова розробка компанії "Аварід" має рекордну автономність роботи - до 120 годин. Дальність ходу безпілотного катера становить до 1400 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 65 кілометрів на годину. При цьому апарат зберігає стійкість при хвилях висотою до 1,2 метра. За словами керівника підприємства, борт є повністю функціональним виробом. Наразі компанія завершила розробку і переходить до кодифікації та серійного виробництва. Фото: морський дрон MOBIDIK (militarnyi.com) Шість модифікацій для різних завдань Розробники створили лінійку з шести версій дрона під різні бойові потреби: MD-1 та MD-2 - Створюють морський рубіж ППО. Оснащуються дронами-перехоплювачами літакового (5 одиниць) або квадрокоптерного типу (8 одиниць).

- Створюють морський рубіж ППО. Оснащуються дронами-перехоплювачами літакового (5 одиниць) або квадрокоптерного типу (8 одиниць). MD-3 - Несе ударні БПЛА середньої дальності MORRIGAN для ураження кораблів та прибережних об'єктів.

- Несе ударні БПЛА середньої дальності MORRIGAN для ураження кораблів та прибережних об'єктів. MD-4 - Платформа для запуску реактивного ударного безпілотника стратегічної дальності.

- Платформа для запуску реактивного ударного безпілотника стратегічної дальності. MD-5 - Оснащений важким кулеметом Browning M2 та двома ракетами (Р-73, AIM-9 або аналогами) для знищення повітряних і надводних цілей.

- Оснащений важким кулеметом Browning M2 та двома ракетами (Р-73, AIM-9 або аналогами) для знищення повітряних і надводних цілей. MD-6 - Штурмова версія з бойовою частиною вагою 300 кілограмів та ударними FPV-дронами для знищення великих кораблів та портів.