В Украине создали лазер "Тризуб", который будет сбивать "Шахеды" оккупантов РФ

Сейчас установка от Celebra Tech проходит завершающие тесты перед официальной премьерой. Однако уже сейчас разработка демонстрирует впечатляющие результаты: комплекс легко справляется с разведывательными аппаратами на дистанции до 1500 метров. Для популярных на фронте FPV-дронов эффективная зона поражения составляет около 800-900 метров.

Однако это не предел. Компания заявила об амбициозных целях для крупных объектов.

"На сегодня "Тризуб" практически способен достигать цели на расстоянии 5 км - это позволит эффективно сбивать БпЛА типа Shahed", - отметили в Celebra Tech.

Прицепная платформа делает систему чрезвычайно маневренной. Ее можно быстро перебросить на сложные направления, что является идеальным решением для прикрытия военных позиций.

Также установка подходит для защиты стратегических предприятий. Комплекс способен стать частью частной сети противовоздушной обороны. Кроме боевой работы, лазер планируют использовать для дистанционного разминирования территорий.

Искусственный интеллект и автоматизация в "Тризубе"

Инженеры внедрили в свою разработку систему донаведения на основе искусственного интеллекта. Она самостоятельно захватывает вражеский объект в небе, а искусственный "ум" сопровождает цель без вмешательства оператора.

Разработчики синхронизировали лазер с радиолокационными станциями, что дает возможность получать точные данные о траектории полета дронов. Такая интеграция минимизирует время реакции системы. Лазерный луч бьет точно в цель, выводя из строя электронику или поджигая корпус БПЛА.

История "Тризуба"

Впервые о создании "Тризуба" заговорили в декабре 2024 года. Тогда о новинке вспомнил первый командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. С тех пор конструкторы прошли путь от сырого концепта до полноценного боевого образца.

В апреле 2025 года военные впервые показали комплекс в действии. Во время демонстрации "Тризуб" успешно поразил наземную мишень. Особое внимание привлекло испытание против оптоволоконного FPV-дрона. Лазер смог мгновенно ослепить камеру аппарата. Это делает дрон абсолютно неуправляемым и враг теряет картинку и контроль над ситуацией.