В Украине создали Государственную службу по делам детей

Служба будет реализовывать государственную политику в области защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления.

"Сегодня мы создали орган, который будет заниматься обеспечением прав каждого ребенка, в т.ч. его права на жизнь в семье, и качественной работой учреждений и органов, ответственных за заботу о ребенке", - рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По словам министра, сегодня в Украине более 7,5 млн детей, страдающих от влияния российской агрессии. Более 65 тысяч детей в Украине - сироты или лишенные родительской опеки. Независимо от того, где воспитываются дети - в родной или приемной семье, все они нуждаются в социальной поддержке.

Среди ключевых задач новой Государственной службы по делам детей - координация предоставления социальной поддержки и социальных услуг семьям с детьми (в том числе тем, над которыми установлена опека или попечительство), приемным семьям, семьям патронатных воспитателей, детским домам семейного типа, усыновителям.

Служба будет осуществлять мониторинг защиты прав детей, а также непосредственное взаимодействие с дипломатическими учреждениями Украины за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав детей-граждан Украины и их возвращение на родину.

Нарушение прав детей Российской Федерацией

Елена Зеленская в июне 2023 года рассказала, что Россия депортировала из Украины около 19,5 тысяч детей. Как отметила первая леди, возвращать детей сложно, но благодаря усилиям омбудсменов и правозащитников удалось вернуть уже 371 ребенка.

Россияне похищали украинских детей с оккупированных территорий Украины под предлогом эвакуации. За это, 17 марта 2023 года Международный суд по правам человека выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.