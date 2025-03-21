В Украине создали госагентство, которое будет контролировать азартные игры и лотереи

"Создано государственное агентство Украины "ПлейСити" как центральный орган исполнительной власти", - сообщил Мельничук.

По его словам, деятельность нового агентства будет направляться и координироваться Кабмином через вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Новосозданный регулятор будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.