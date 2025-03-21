В Україні створили держагентство, яке контролюватиме азартні ігри та лотереї

В Україні створили нове державне агентство "ПлейСіті". Воно контролюватиме державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Утворено державне агентство України "ПлейСіті" як центральний орган виконавчої влади", - повідомив Мельничук.
За його словами, діяльність нового агентства буде спрямовуватися та координуватися Кабміном через віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.
Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).
Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.
Крім того, законопроєкт включає обмеження азартних ігор в Україні.
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