В Україні створили держагентство, яке контролюватиме азартні ігри та лотереї

Ліквідація КРАІЛ

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Згідно з документом, замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу. Також мають визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Крім того, законопроєкт включає обмеження азартних ігор в Україні.

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