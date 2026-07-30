В Украине стремительно растет спрос на частные дома: где цены самые высокие

В первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса был зафиксирован в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
По данным исследования, после завершения зимы интерес к покупке частных домов во многих регионах вырос более чем на 50%. Хотя в июне активность несколько снизилась по сравнению с весенними пиками, в целом украинцы искали загородную недвижимость гораздо чаще, чем в начале года.
Если сравнивать июнь с январем, наибольший рост откликов на объявление зафиксировали:
Также существенный рост спроса наблюдался в:
В Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях спрос вырос на 24%.
Как объяснила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, резкий рост спроса в Николаевской области может быть связан с более доступной стоимостью жилья, ее снижением по сравнению с другими регионами, а также переездом людей с прифронтовых территорий.
"Учитывая обстрелы, люди ищут автономное жилье и, вероятно, готовятся заранее к зиме. Ситуация с безопасностью остается главным сдерживающим фактором для части покупателей", - отметила она.
Наиболее активными месяцами первого полугодия стали март и май.
В марте самый большой рост количества отзывов по сравнению с январем зафиксировали:
В мае наибольшую активность покупателей показали:
В то же время в Херсонской области рынок продолжил сокращаться. В июне спрос был на 31,5% ниже, чем в январе, а по сравнению с маем уменьшился еще на 37%.
Аналитики отмечают, что прямой зависимости между ростом спроса и стоимостью домов нет.
К примеру, в Киевской области медианная цена за шесть месяцев выросла на 6% - с 5,28 млн гривен в январе до 5,59 млн гривен в июне.
Похожая тенденция наблюдалась:
В Николаевской области, несмотря на наибольший прирост спроса, медианная стоимость частного дома выросла всего на 4% - до 900 тысяч гривен.
В то же время в Винницкой области цены снизились - с 3,05 млн гривен в январе до 2,88 млн гривен в июне, хотя весной интерес покупателей был высоким.
В Киеве, напротив, активность покупателей в июне несколько уменьшилась, но медианная цена частного дома именно в этот месяц достигла максимума.
Самыми дорогими для покупки частного дома остаются:
К регионам, где медианная стоимость превышает 4 млн гривен, также относятся Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.
В среднем ценовом сегменте находятся:
Самые дешевые частные дома в июне были в Черниговской области, где медианная цена составила 474 тысяч гривен, и Сумской области - 897 тысяч гривен. В OLX связывают это, прежде всего, с ситуацией с безопасностью.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что рынок частной недвижимости в Украине остается неоднородным. Наибольшие цены на дома традиционно фиксируют в Киеве и западных областях, в то время как в прифронтовых регионах жилье стоит значительно дешевле. На стоимость недвижимости в первую очередь влияют ситуация с безопасностью, спрос и региональные особенности.
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