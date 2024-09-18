В Украине стартовал проект адаптивного спорта для ветеранов с ампутациями: детали

В Украине запустили инициативу, направленную на поддержку ветеранов, которые потеряли конечности во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов проекта.

Инициатива под названием "Волейбол сидя - ближний круг: адаптивный спорт и возможности для ветеранов " имеет целью способствовать физической реабилитации и социальной интеграции военных через спортивные тренировки.

Проект реализуется на платформе социального краудфандинга "Социальная страна", которая помогает в реализации социальных проектов.

Фото: Такой вид спорта признан одним из эффективных способов физической реабилитации для лиц с ампутациями нижних конечностей

Волейбол сидя признан одним из эффективных способов физической реабилитации для лиц с ампутациями нижних конечностей. Он позволяет ветеранам не только улучшить физическое состояние, но найти новые возможности для общения и социальной активности. Занятия проходят под руководством опытных тренеров, имеющих международный опыт развития адаптивного спорта.

Проект получил широкую поддержку со стороны общественных деятелей и организаций. Планируется создание открытых площадок для тренировок, в частности для ветеранов, которые проходят реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях в Киеве и Ирпене.

В будущем предполагается регулярная тренировка и участие команд в местных, региональных и международных турнирах.

Фото: Планируется создание открытых площадок для тренировок

Организаторы проекта призывают общественность приобщиться к инициативе и поддержать ветеранов, ежедневно сталкивающихся с вызовами физической и эмоциональной реабилитации.

Каждый желающий может проголосовать за проект, поддержав его развитие. Это поможет ветеранам получить доступ к качественным тренировкам и спортивным мероприятиям, что будет способствовать их скорейшему восстановлению и интеграции в общество.

Фото: Занятия проходят под руководством опытных тренеров

Это не просто возможность приобщиться к проекту, но реальный шанс повлиять на жизнь тех, кто отдал все ради нашей страны. Поддержите проект и помогите ветеранам почувствовать силу спорта как средство обновления и новых возможностей.