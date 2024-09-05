Как получить статус участника боевых действий в Украине: объяснение Минветеранов

В этом году в Украине упростили процедуру получения статуса участника боевых действий. Ранее военные жаловались на то, что процедура длится по меньшей мере 7 месяцев. Сейчас заявление можно подать через ЦНАП или онлайн.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

По словам главы министерства, статус участника боевых действий было получить не проблематично, но это бюрократическая история, когда нужно было подавать много справок. Процедуру пытаются оптимизировать.

"Во-первых, это определенный пакет документов, который должна сформировать воинская часть, когда ты проходишь военную службу или если уволен, то собираешь самостоятельно и подаешь через ТЦК. Объемные документы, было много прописано, что тебе нужно", – пояснил и.о. министра.

Также уже после подачи документов их нужно проверить на правдивость. Для этого нужно посылать запросы в разные воинские части в случае, если присылает ТЦК.

"Это проверка для того, чтобы потом вынести все на рассмотрение комиссии. Далее заседает комиссия, рассматривает их, присылает результат. Статусы предоставлялись и предоставляются, но это все – бюрократическая история. Поэтому мы и говорим, что ее нужно упростить", – добавил он.

Он напомнил, что Верховной Радой был принят закон Украины, которым Минветеранов обязано разработать автоматическую процедуру предоставления статуса. Уже проведен тендер и создаются электронные кабинеты командиров воинских частей.

"От военнослужащего уже не нужно будет ничего. Будет бета-тестирование и полноценный запуск. Но параллельно, чтобы упростить текущую процедуру, мы эти процессы запустили через ЦНАПы, где непосредственно от военнослужащего требуется только заявление. Далее генерирование всех необходимых документов уже на ЦНАПах", – добавил глава министерства.

По его словам, основное здесь – сокращение сроков на рассмотрение заявления.

"Сейчас есть 30 дней, за которые комиссии должны установить статус. То есть это уже не те 7-10 месяцев, как было раньше. И это работает с июля этого года. Но, повторюсь, параллельно работаем над автоматическим предоставлением статуса", – подчеркнул Александр. Порхун.

В целом есть несколько способов получения статуса участника боевых действий. Для этого нужно отправить пакет документов в комиссию Минобороны по электронной почте. Документы можно подавать и в бумажной форме. Образцы заполнения заявления для оформления статуса УБД можно найти по ссылке.