В Украине стартовал отопительный сезон: куда обращаться за получением субсидии
Отопительный сезон в Украине уже стартовал. При этом украинцы могут оформить субсидию на коммунальные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Оформить субсидию можно как в онлайн-формате, так и в органах социальной защиты.
Онлайн оформить субсидию можно:
- на портале "Дія" ;
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- через мобильное приложение ПФУ.
Также украинцы могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда без привязки к месту регистрации. Также для оформления субсидий можно обратиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в Центры предоставления административных услуг.
Минсоцполитики напоминает об еще одном варианте отдаленной формы обращения. Граждане могут направить обращение по почте в Пенсионный фонд.
Отопительный сезон в Украине
Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха.
К примеру, во Львове и Киеве отопительный сезон стартовал в понедельник, 16 октября.
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