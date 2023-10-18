ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине стартовал отопительный сезон: куда обращаться за получением субсидии

Украина, Среда 18 октября 2023 16:45
UA EN RU
В Украине стартовал отопительный сезон: куда обращаться за получением субсидии Фото: украинцам напомнили, куда обращаться за получением субсидии на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отопительный сезон в Украине уже стартовал. При этом украинцы могут оформить субсидию на коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Оформить субсидию можно как в онлайн-формате, так и в органах социальной защиты.

Онлайн оформить субсидию можно:

Также украинцы могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда без привязки к месту регистрации. Также для оформления субсидий можно обратиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в Центры предоставления административных услуг.

Минсоцполитики напоминает об еще одном варианте отдаленной формы обращения. Граждане могут направить обращение по почте в Пенсионный фонд.

Отопительный сезон в Украине

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха.

К примеру, во Львове и Киеве отопительный сезон стартовал в понедельник, 16 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Субсидии в Украине Отопительный сезон Пенсионный фонд Украины
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ