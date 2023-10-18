В Україні стартував опалювальний сезон: куди звертатися для отримання субсидії

Опалювальний сезон в Україні вже стартував. При цьому українці можуть оформити субсидію на комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Оформити субсидію можна як в онлайн-форматі, так і органах соціального захисту.

Онлайн оформити субсидію можна:

на порталі "Дія";

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

через мобільний додаток ПФУ.

Також українці можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду без прив’язки до місця реєстрації. Також для оформлення субсидій можна звернутися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також до ЦНАПів.

Мінсоцполітики нагадує про ще один варіант віддаленої форми звернення. Громадяни можуть направити звернення поштою до Пенсійного фонду.

Опалювальний сезон в Україні

Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Проте рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря.

Наприклад, у Львові та Києві опалювальний сезон стартував у понеділок, 16 жовтня.