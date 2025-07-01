Скандал во время минуты молчания: во Львове водителя автобуса уволили за пренебрежение к защитникам

Во Львове водителя автобуса уволили за неуважение к памяти защитников Украины во время общенациональной минуты молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета (ЛГС).

Что именно случилось в одном из автобусов Львова

Украинцам рассказали, что об инциденте в одном из автобусов Львова стало известно из видео, распространенного в социальных сетях.

Скандал произошел сегодня, 1 июля, утром (во время общенациональной минуты молчания), когда:

62-летний водитель автобуса №51 не остановил транспортное средство в определенное время;

на замечание пассажиров, среди которых был военнослужащий, мужчина ответил криком.

Как на инцидент отреагировала городская власть

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС отметили: "почитание памяти погибших защитников сегодня является моральным долгом каждого".

"Реакция на подобные случаи - бескомпромиссная. Если ситуация подтверждается, то водитель будет уволен с последующей невозможностью работать ни на одном из городских маршрутов", - сообщили в пресс-службе ЛГС.

Уточняется, что поведение водителя сегодня во время минуты молчания было недопустимым.

Что рассказали в компании, которая обслуживает маршрут

Гражданам сообщили, что маршрут, на котором произошел инцидент, обслуживает частный перевозчик "Успіх-БМ".

В компании, реагируя на ситуацию, рассказали, что "автобус снят с рейса".

"Водитель четкого объяснения своим действиям дать не может. Впрочем, решение уже принято - он будет уволен", - отметили в комментарии.

Перевозчик сообщил также, что для компании "этот вопрос - принципиальный".

"Девять наших водителей сейчас защищают Украину, и еще один, к сожалению, погиб. Мы понимаем, какой страшной ценой дается нам свобода, поэтому проявления пренебрежения к памяти защитников - недопустимы", - поделились в "Успіх-БМ".

Кроме того, частный перевозчик искренне извинился "за поведение этого водителя".

"Надеемся, что каждый, кто работает на маршрутах, сделает для себя правильные выводы и такие случаи больше не повторятся", - добавили в компании.

Как водителей во Львове учат взаимодействовать с пассажирами

В ЛГС рассказали также, что город проводит системные обучения для водителей общественного транспорта, где специалисты по доступности рассказывают им о правильном взаимодействии и корректной коммуникации с различными категориями пассажиров:

военными;

маломобильными людьми;

льготниками;

учениками и т.д.

"Город постоянно обновляет подвижной состав, делает инфраструктуру более удобной. Но главное - это водитель. Он является лицом транспорта, и именно от него зависит комфорт и доверие пассажиров", - сообщил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Он отметил, что тренинги по качественной коммуникации, особенно с уязвимыми категориями граждан, прошли уже более 60% водителей (в целом во Львове на городских маршрутах работает около 1300 водителей).

"Уже проведено 15 таких учений. В дальнейшем каждый, кто работает на маршрутах, должен пройти такое обучение. Поэтому вместе продолжаем работать, чтобы наши водители совершенствовались, были максимально корректными со всеми пассажирами. Чтобы жалоб на их работу становилось все меньше и подобных случаев больше не было", - подытожил чиновник.