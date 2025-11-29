В Украине стартует мобильная вакцинация детей от кори в отдаленных громадах: как найти медиков

Сколько людей болело корью в Украине в этом году

Согласно информации Минздрава, по состоянию на сентябрь 2025 года в Украине зафиксировали 1446 случаев кори. Что почти в семь раз больше, чем в прошлом году.

При этом чаще всего болеют дети, которые не получили полный курс прививок.

Уточняется в то же время, что по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), в Украине (по состоянию на 2024 год) обе необходимые дозы прививки от кори получили 83% детей. Хотя рекомендованным уровнем для защиты населения считается 95%.

"Позаботьтесь о безопасности своих детей и здоровье других", - подчеркнули в Минздраве.

Как выбирали области, в которые поедут мобильные бригады

Гражданам рассказали, что Бюро ВОЗ в Украине, Минздрав, ЦОЗ, ОС "Коаліція за вакцинацію" и областные Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) проводят совместную региональную кампанию, призванную повысить:

охват прививками;

предотвращение вспышек заболевания.

"Благодаря этому родители смогут защитить детей от кори и других вакциноуправляемых болезней", - объяснили в Минздраве.

Сообщается, что для этого специальные мобильные медицинские команды отправятся в отдаленные громады в разных областях Украины - где по итогам полугодия было зафиксировано больше всего случаев заболевания корью.

Где именно и когда будут работать мобильные бригады

В Минздраве рассказали, что мобильные команды медиков по вакцинации против кори будут работать в декабре в семи областях Украины.

При этом графики их работы будут публиковать в социальных сетях соответствующих ЦКПБ:

"Подписывайтесь, чтобы не пропустить визит медиков в вашу громаду", - призвали местных жителей.

В завершение в Минздраве напомнили, что вакцинация против кори входит в национальный Календарь профилактических прививок и является полностью бесплатной.