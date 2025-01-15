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Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты и где больше всего вакансий: новые данные

Среда 15 января 2025 15:34
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Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты и где больше всего вакансий: новые данные Какая ситуация на рынке занятости (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Единый портал вакансий в Украине сейчас насчитывает около 200 тысяч предложений по трудоустройству. Почти четверть из них зарегистрирована через Государственную службу занятости.

РБК-Украина расспросило Государственную службу занятости о том, где сейчас больше всего предложений по работе, на какие вакансии больше всего претендентов и у кого самые высокие зарплаты.

Где больше всего в Украине вакансий, а где - меньше всего

Из 200 тысяч предложений по трудоустройству на Едином портале вакансий в региональном разрезе большинство насчитывается в Киеве - 63 тысячи. Это почти треть всех вакансий.

"Во Львовской области - 22 тысячи, или 11% всех вакансий, Днепропетровской области - 16 тысяч или 8% всех вакансий, Киевской области - 11 тысяч или 6% всех вакансий, Одесской области - 10 тысяч, или 5% всех вакансий", - сообщили в ведомстве.

По их данным, наименьшее количество вакансий в Сумской области - почти 3 тысячи, Черновицкой, Николаевской, Закарпатской и Черниговской областях - по 3 тысячи.

На какие вакансии больше всего претендентов

Через службу занятости работу ищут 114 863 человека, из них статус безработного имеют 94 190 человек, по состоянию на 1 января 2025 года.

"Среди соискателей работы сегодня 27% составляют руководители, профессионалы, специалисты. Сюда входят: менеджер по сбыту, заведующий хозяйством, заведующий складом, управляющий магазином, учитель, воспитатель, специалист государственной службы, экономист, бухгалтер, специалист, медсестра, фельдшер", - говорят в Государственной службе занятости.

22% всех соискателей работы - это работники сферы торговли и услуг, а именно: продавец, охранник, младшая медсестра, помощник воспитателя, социальный работник, парикмахер, официант, бармен.

16% составляют представители простейших профессий - подсобный рабочий, уборщик, укладчик-упаковщик, сторож, рабочий по благоустройству, дворник, рабочий кухни, грузчик.

В службе отмечают, что низкий спрос среди работодателей есть на: экономистов, юристов, специалистов государственной службы, операторов компьютерного набора, библиотекарей, почтальонов и тому подобное. Вместе с тем многие представители этих профессий ищут работу.

По состоянию на январь 2025 года, в государственной службе занятости зарегистрировано 46 721 вакансия. Больше всего работодатели заинтересованы в квалифицированных рабочих с инструментом - 9 515 вакансий, а также в рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин - 6 878.

Кому больше всего платят в Украине

Средний размер заработной платы в вакансиях на Едином портале вакансий составляет 23 тысячи гривен, по состоянию на начало января 2025 года. В прошлом году этот показатель был на уровне 18 тысяч гривен.

Наибольшую зарплату предлагают:

  • специалистам из сферы ІТ - 35 тысяч гривен;
  • экспертам в сфере недвижимости - 34 тысячи гривен;
  • специалистам в сфере HR (управление персоналом) - 32 тысячи гривен;
  • специалистам в сфере автобизнеса - 31 тысячу гривен;
  • в сфере связи - 27 тысяч гривен;
  • в сфере логистики и транспорта - 25 тысяч гривен;
  • в сфере услуг - 24 тысячи гривен.

Самые низкие показатели заработной платы среди рабочих в сфере клининга и благоустройства. Им в среднем платят по 11 тысяч гривен в месяц. Работникам образования и науки - по 15 тысяч гривен, представителям сферы маркетинга - 16 тысяч гривен.

Подчеркнем, что уровень зарплаты в каждой компании и регионе разный, иногда сумма может отличаться вдвое.

Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты и где больше всего вакансий: новые данныеУровень зарплаты в разных городах может отличаться вдвое (скриншот сайта Государственной службы занятости)

Ранее мы делились данными Государственной службы занятости относительно того, кого больше всего ищут работодатели и какие зарплаты предлагают работникам.

Читайте также о 10 лучших вакансиях от Нацгвардии, на которые могут претендовать военнообязанные в рамках мобилизационных процессов или действующие военнослужащие.

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