В Украине упростят процедуру назначения льгот на коммуналку для ветеранов войны

Процедуру оформления льгот по оплате коммуналки в Украине упростят для ветеранов войны. Кабмин уже принял постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В ведомстве отметили, что 27 декабря на заседании правительство приняло постановление, в рамках которого будет действовать экспериментальный Порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (человек с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Он заработает через 4 месяца после технических доработок информационных систем.

Так, в Украине упростят процедуру оформления льгот. Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот лицо должно само обратиться в государственные органы. Но таким образом военные, участвующие в боевых действиях, столкнулись с проблемой.

Новый ряд предусматривает: