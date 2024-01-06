В Украине упростят процедуру назначения льгот на коммуналку для ветеранов войны
Процедуру оформления льгот по оплате коммуналки в Украине упростят для ветеранов войны. Кабмин уже принял постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
В ведомстве отметили, что 27 декабря на заседании правительство приняло постановление, в рамках которого будет действовать экспериментальный Порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (человек с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.
Он заработает через 4 месяца после технических доработок информационных систем.
Так, в Украине упростят процедуру оформления льгот. Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот лицо должно само обратиться в государственные органы. Но таким образом военные, участвующие в боевых действиях, столкнулись с проблемой.
Новый ряд предусматривает:
- если ветеран войны (лицо с инвалидностью вследствие войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы - с мая 2024 это смогут сделать за него члены его семьи;
- вместо существующих двух отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление - о взятии на учет как льготника и о предоставлении льгот;
- объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и Пенсионный фонд будут получать путем обмена;
- предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности через портал "Дія".
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