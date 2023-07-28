Рада освободила от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров
Фото: Рада освободила от налогов военный импорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом № 9467 импорт освобождается от НДС, законопроектом № 9468 - от ввозной пошлины.
От налогов освобождаются следующие товары:
- тепловизионные бинокли,
- монокуляры и бинокуляры,
- приборы ночного видения (бинокли и монокуляры),
- дальномеры.
Как отметил Железняк, на этапе подготовки в тексты законопроектов также добавили антидроновые ружья.
Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Рада поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.