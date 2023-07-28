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Рада освободила от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров

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Украина, Пятница 28 июля 2023 11:48
Рада освободила от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров Фото: Рада освободила от налогов военный импорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектом № 9467 импорт освобождается от НДС, законопроектом № 9468 - от ввозной пошлины.

От налогов освобождаются следующие товары:

  • тепловизионные бинокли,
  • монокуляры и бинокуляры,
  • приборы ночного видения (бинокли и монокуляры),
  • дальномеры.

Как отметил Железняк, на этапе подготовки в тексты законопроектов также добавили антидроновые ружья.

Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Рада поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.

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