Рада освободила от налогов импорт антидроновых ружей и тепловизоров

Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроектом № 9467 импорт освобождается от НДС, законопроектом № 9468 - от ввозной пошлины.

От налогов освобождаются следующие товары:

тепловизионные бинокли,

монокуляры и бинокуляры,

приборы ночного видения (бинокли и монокуляры),

дальномеры.

Как отметил Железняк, на этапе подготовки в тексты законопроектов также добавили антидроновые ружья.

Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Рада поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.