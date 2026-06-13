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МИД сделал заявление о "биолабораториях" в Украине

17:40 13.06.2026 Сб
3 мин
В МИД призвали не верить пропаганде РФ и опубликовали опровержение
aimg Сергей Козачук
МИД сделал заявление о "биолабораториях" в Украине Фото: МИД сделал заявление о "биолабораториях" в Украине (Getty Images)
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Украина никогда не занималась разработкой биологического оружия, а ее сотрудничество с США в этой сфере направлено исключительно на укрепление системы общественного здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Суть международного сотрудничества

В МИД отметили, что взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности продолжается уже много лет. Все совместные программы сфокусированы на улучшении эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и биозащиты.

"Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана ни с какими военными целями", - отметили в МИД.

Все лаборатории, которые участвовали в программах международной технической помощи, являются исключительно диагностическими, научными или референс-лабораториями системы здравоохранения и ветеринарной медицины.

Они действуют в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

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Опровержение российских фейков

Тема так называемых "военных биолабораторий" является элементом многолетней российской пропаганды. Никакие обвинения со стороны РФ не нашли подтверждения на международном уровне.

В частности, в 2022 году по требованию России был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников КБТО.

Украина предоставила исчерпывающие данные о целях и механизмах реализации программ. Совет Безопасности ООН также рассматривал этот вопрос и не обнаружил никаких доказательств в пользу упреков Москвы.

В декабре 2023 года на встрече государств-участников КБТО украинская сторона в очередной раз подтвердила свою прозрачность и полное соответствие международному праву. МИД призвал опираться только на проверенные факты, а не на искаженную информацию врага.

Что предшествовало

Напомним, Российская Федерация в течение многих лет использует тему биологической безопасности для дезинформационных атак против нашего государства.

Ранее РБК-Украина писало, что представители РФ на Совете безопасности ООН озвучивали абсурдные фейки о подготовке "биологических атак с помощью зараженных гусей" и выводе в украинских лабораториях "боевых комаров", способных атаковать исключительно носителей российских паспортов.

Российская дипломатия также пыталась манипулировать внутренними документами США, в частности указами президента США Дональда Трампа о биобезопасности, пытаясь выдать усиление контроля за исследованиями за доказательство существования военных программ вблизи своих границ. Ни одно из этих обвинений так и не было подкреплено хоть какими-то доказательствами.

Новая волна манипуляций поднялась после того, как разведка США рассекретила архивные документы о финансировании более 120 биолабораторий в 30 странах мира, включая Украину. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о публикации материалов, где говорится об угрозе захвата или повреждения одной из гражданских лабораторий в Украине, которая хранила опасные патогены в условиях полномасштабной войны.

Российская пропаганда мгновенно подхватила эти рассекреченные данные, пытаясь снова выдать обычную гражданскую поддержку системы здравоохранения за работу над созданием биологического оружия.

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