МИД сделал заявление о "биолабораториях" в Украине

Украина никогда не занималась разработкой биологического оружия, а ее сотрудничество с США в этой сфере направлено исключительно на укрепление системы общественного здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

Суть международного сотрудничества

В МИД отметили, что взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности продолжается уже много лет. Все совместные программы сфокусированы на улучшении эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и биозащиты.

"Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана ни с какими военными целями", - отметили в МИД.

Все лаборатории, которые участвовали в программах международной технической помощи, являются исключительно диагностическими, научными или референс-лабораториями системы здравоохранения и ветеринарной медицины.

Они действуют в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Опровержение российских фейков

Тема так называемых "военных биолабораторий" является элементом многолетней российской пропаганды. Никакие обвинения со стороны РФ не нашли подтверждения на международном уровне.

В частности, в 2022 году по требованию России был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников КБТО.

Украина предоставила исчерпывающие данные о целях и механизмах реализации программ. Совет Безопасности ООН также рассматривал этот вопрос и не обнаружил никаких доказательств в пользу упреков Москвы.

В декабре 2023 года на встрече государств-участников КБТО украинская сторона в очередной раз подтвердила свою прозрачность и полное соответствие международному праву. МИД призвал опираться только на проверенные факты, а не на искаженную информацию врага.