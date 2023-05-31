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В Украине упростили отправку военных на лечение за границу

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Среда 31 мая 2023 15:36
В Украине упростили отправку военных на лечение за границу Фото: в Украине упростили отправку военных на лечение за границу (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Украинских военных будут отправлять на лечение за границу по упрощенной процедуре. Кабмин принял соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

Кабмин решил существенно сократить бюрократические процедуры, которые нужны были для отправки защитников и защитниц Украины на лечение за границу.

Согласно документу, для лечения за границу необходимо:

  • согласие военного или его законного представителя на лечение за границу с согласием на обработку персональных данных;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Изменения, которые вводит правительства, касаются заключения о необходимости лечения за границей. Если ранее для этого необходимо было решение консилиума военно-медицинского учреждения, то теперь соответствующее заключение самостоятельно формирует медучреждение, где защитник находится на лечении.

Позже его подписывает руководитель учреждения и лечащий врач.

Упрощение прохождения ВВК в Украине

Отметим, что последние месяцы власти Украины пытаются упростить процедуру прохождения военно-врачебных комиссий.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал два закона, которые разрешают создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Также для военных упростили оформление справки об обстоятельствах травмы.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что по всей Украине до конца мая должны запустить электронные очереди на прохождение ВВК.

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