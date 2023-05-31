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В Україні спростили відправку військових на лікування за кордон

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Середа 31 травня 2023 15:36
В Україні спростили відправку військових на лікування за кордон Фото: в Україні спростили відправку військових на лікування за кордон (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Іван Носальський

Українських військових відправлятимуть на лікування за кордон за спрощеною процедурою. Кабмін ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

Кабмін вирішив суттєво скоротити бюрократичні процедури, які були потрібні для відправлення захисників та захисниць України на лікування за кордон.

Згідно з документом, для лікування за кордон необхідно:

  • згода військового або його законного представника на лікування за кордон з згодою на обробку персональних даних;
  • згода на обробку та передачу персональних даних установам охорони здоров'я іноземних держав;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення лікування за кордон.

Зміни, які запроваджує уряд, стосуються висновку про необхідність лікування за кордоном. Якщо раніше для цього необхідно було рішення консиліуму військово-медичної установи, то тепер відповідний висновок самостійно формує медустанова, де захисник перебуває на лікуванні.

Пізніше його підписує керівник установи та лікар.

Спрощення проходження ВЛК в Україні

Зазначимо, що останні місяці влада України намагається спростити процедуру проходження військово-лікарських комісій.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав два закони, які дозволяють створювати ВЛК при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Також для військових спростили оформлення довідки щодо обставин травми.

При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що по всій Україні до кінця травня мають запустити електронні черги на проходження ВЛК.

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