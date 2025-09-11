В Украине упростили открытие новой категории водительских прав: что изменится и для кого

Что именно изменило правительство и для кого

Согласно информации министерства, Кабинет министров Украины упростил процедуру привлечения физических лиц к управлению транспортными средствами категории СЕ.

Речь идет о грузовом транспорте с прицепом.

Уточняется, что на очередном заседании КМУ было принято соответствующее постановление, подготовленное Минэкономики - "О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".

Оно предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа.

Отмечается, что без изменений остаются при этом требования насчет:

профессиональной подготовки;

обучения;

экзаменов.

Чем важно введенное для водителей изменение

В Минэкономики объяснили, что введенное постановлением изменение позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузового транспорта с прицепом.

"Не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией", - объяснили в ведомстве.

Считается также, что упрощение процедуры:

повысит доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин;

для молодежи до 25 лет и женщин; укрепит логистическую способность государства;

будет способствовать развитию отрасли автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами;

позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и в учебных центрах.

"Документ направлен на гармонизацию национального законодательства с правом Европейского Союза в сфере автомобильного транспорта", - подытожили в Минэкономики.