В Украине упростили открытие новой категории водительских прав: что изменится и для кого

Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Согласно информации министерства, Кабинет министров Украины упростил процедуру привлечения физических лиц к управлению транспортными средствами категории СЕ.
Речь идет о грузовом транспорте с прицепом.
Уточняется, что на очередном заседании КМУ было принято соответствующее постановление, подготовленное Минэкономики - "О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".
Оно предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа.
Отмечается, что без изменений остаются при этом требования насчет:
В Минэкономики объяснили, что введенное постановлением изменение позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузового транспорта с прицепом.
"Не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией", - объяснили в ведомстве.
Считается также, что упрощение процедуры:
"Документ направлен на гармонизацию национального законодательства с правом Европейского Союза в сфере автомобильного транспорта", - подытожили в Минэкономики.
