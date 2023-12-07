В Украине упростили процедуру протезирования: что изменилось
Получить протез в Украине станет легче. Кабинет министров упростил процедуру протезирования для лиц и детей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Кабмин внес изменения в постановление о протезировании лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения.
Что изменилось
- Кабмин оптимизировал перечень документов, которые необходимо предоставить для получения протезов;
- определены полномочия реабилитационных команд по выделению протезов;
- украинцы смогут обращаться и подать документы для получения протезов через социального работника в медучреждениях или непосредственно работнику Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;
- урегулирован вопрос о замене протезов, потерянных в результате войны;
- определен порядок учета компаний, которые обеспечивают украинцев протезами;
- установлен перечень протезов и других средств реабилитации, которые не подлежат списанию и хранятся в государственных органах. Они подлежат передаче в пункты проката, кабинеты ассистивных технологий.
Кроме того, теперь процесс передачи протеза лицу с инвалидностью нужно фотографировать или снимать на видео. Это позволит контролировать качество протезирования в Украине.
Протезирование в Украине
Ранее мы сообщали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа по протезированию.
Кроме того, в октябре Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Участники боевых действий сразу могут получить протез повышенной функциональности вместо механического.
О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, - читайте в материале РБК-Украина.
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