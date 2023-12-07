В Украине упростили процедуру протезирования: что изменилось

Получить протез в Украине станет легче. Кабинет министров упростил процедуру протезирования для лиц и детей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабмин внес изменения в постановление о протезировании лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения.

Что изменилось

Кабмин оптимизировал перечень документов, которые необходимо предоставить для получения протезов;

определены полномочия реабилитационных команд по выделению протезов;

украинцы смогут обращаться и подать документы для получения протезов через социального работника в медучреждениях или непосредственно работнику Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;

урегулирован вопрос о замене протезов, потерянных в результате войны;

определен порядок учета компаний, которые обеспечивают украинцев протезами;

установлен перечень протезов и других средств реабилитации, которые не подлежат списанию и хранятся в государственных органах. Они подлежат передаче в пункты проката, кабинеты ассистивных технологий.

Кроме того, теперь процесс передачи протеза лицу с инвалидностью нужно фотографировать или снимать на видео. Это позволит контролировать качество протезирования в Украине.

Протезирование в Украине

Ранее мы сообщали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа по протезированию.

Кроме того, в октябре Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Участники боевых действий сразу могут получить протез повышенной функциональности вместо механического.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, - читайте в материале РБК-Украина.