ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи зараховується період навчання до страхового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду

Новость на русском →
Україна, Субота 27 серпня 2022 08:01
Чи зараховується період навчання до страхового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду Фото: навчання зараховується до страхового стажу для виплати пенсій до 2004 року (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Олександр Білоус

Період навчання до 2004 року зараховується до страхового стажу. Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Поняття "страховий стаж" запроваджено законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності з 1 січня 2004.

Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 1 січня 2004 року згідно із законом "Про пенсійне забезпечення", а після 1 січня 2004 року законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Водночас до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі", - повідомили ПФУ.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

"Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", - повідомили у ПФУ.

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії Пенсія в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати