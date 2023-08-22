В Украине упростили получение статуса участника боевых действий

Правительство Украины решило уменьшить количество документов, которые необходимо подать для получения статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, подаваемых на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий", - написал Мельничук.

Он уточнил, что теперь необходимо предоставить только справку о непосредственном участии лица в защите Украины, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Статус участника боевых действий

Напомним, что в Украине статус участника боевых действий позволяет получить ряд преимуществ.

В частности, в Пенсионном фонде Украины напомнили, что украинцы с таким статусом могут получить 75% скидку на коммуналку. Такая льгота действует всю жизнь.

Более детально о том, как ее оформить, можете узнать в материале РБК-Украина.