ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине упростили получение статуса участника боевых действий

Киев, Вторник 22 августа 2023 17:18
UA EN RU
В Украине упростили получение статуса участника боевых действий Фото: в Украине упростили получение статуса участника боевых действий (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины решило уменьшить количество документов, которые необходимо подать для получения статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Упрощен порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, подаваемых на рассмотрение соответствующей комиссии по вопросам определения статуса участника боевых действий", - написал Мельничук.

Он уточнил, что теперь необходимо предоставить только справку о непосредственном участии лица в защите Украины, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Статус участника боевых действий

Напомним, что в Украине статус участника боевых действий позволяет получить ряд преимуществ.

В частности, в Пенсионном фонде Украины напомнили, что украинцы с таким статусом могут получить 75% скидку на коммуналку. Такая льгота действует всю жизнь.

Более детально о том, как ее оформить, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям