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В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Київ, Вівторок 22 серпня 2023 17:18
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В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій Фото: в Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Іван Носальський

Уряд України вирішив зменшити кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу учасника бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій", - написав Мельничук.

Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Статус учасника бойових дій

Нагадаємо, що в Україні статус учасника бойових дій дозволяє отримати низку переваг.

Зокрема, у Пенсійному фонді України нагадали, що українці з таким статусом можуть отримати 75% знижку на комуналку. Така пільга діє все життя.

Більш детально про те, як її оформити, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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