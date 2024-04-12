Украине нужно активнее помогать, РФ нельзя позволить выиграть войну, - премьер Франции

Он подтвердил заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что сегодня Европа находится на пороге новой войны и подчеркнул, что Франция будет помогать Киеву, поскольку в случае поражения Украины, война распространится на все остальные страны ЕС.

"Мы видим постепенное возвращение войны на европейский континент. Два года назад, когда началось полномасштабное вторжение России, многие люди считали, что Украина не сможет сопротивляться агрессору. Однако на протяжении двух лет мы видим сопротивление украинцев, они очень смелые. В значительной степени это стало возможным благодаря поддержке Украины со стороны ЕС", - сказал Атталь.

Он напомнил, что Франция выделила 7 млрд евро на военную помощь Украине и анонсировал продолжение предоставления этой помощи для сопротивления России. По его словам, в ЕС понимают всю сложность и угрозу ситуации, поскольку в случае поражения Украины, следующими целями Кремля станут страны ЕС, в частности Польша.

Глава французского правительства также напомнил, что сейчас вся российская экономика направлена на войну. Именно поэтому, по его мнению, Франция, ЕС и Канада оказывают поддержку Украине, что имеет решающее значение.

"Нам следует делать гораздо больше. Недавно мы имели очень важную встречу с лидерами многих стран мира, в которой приняла участие Канада. Июльский саммит НАТО в Вашингтоне также будет очень важным для продолжения нашей поддержки Украины. России нельзя позволить выиграть эту войну", - отметил Атталь.