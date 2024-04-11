Если ЕС не поможет Украине, за это заплатят следующие поколения европейцев, - Боррель

Объемы помощи Европейского Союза для Украины не являются чрезмерными, но очень важны. Если Украина капитулирует перед Россией, за это будут расплачиваться следующие поколения европейцев.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление чиновника во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе 10 апреля.

Дипломат отметил, что ЕС, его институты и страны-члены уже предоставили Украине довольно существенную помощь объемом 96 млрд евро, из которых 31 млрд евро - это военная помощь. Также, по его словам, Брюссель предоставляет дополнительно макрофинансовую, гуманитарную и другие виды помощи.

"Кто-то может сказать: "О, это очень дорого - поддерживать Украину". Не поддерживать Украину и позволить ей упасть перед российской агрессией, будет гораздо дороже для нас и для следующих поколений, потому что Россия станет большей угрозой для нашей безопасности и свободы", - сказал Боррель.

Высокий представитель также отметил, что ЕС должен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, с использованием всех возможностей, которые имеет, - как в финансовом, так и в военном измерениях.

"И мы поддерживаем их и предлагаем непоколебимую поддержку нашему соседу Украине. Не только потому, что это наш сосед, но и потому, что это наш партнер. Один из наших крупнейших партнеров, а теперь еще и кандидат на членство в Европейском Союзе. И ее (Украины. - ред.) независимость, ее суверенитет, ее территориальная целостность, также является частью нашей способности продолжать жить в свободе", - отметил Боррель.