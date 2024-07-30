ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера

Вторник 30 июля 2024 09:33
UA EN RU
Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, в вопросе энергетики, вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет нести незначительный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрия Бойко в эфире телеканала "Киев24".

Как отметил Бойко, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее.

"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе", - добавил он.

В случае отсутствия «внешнего воздействия», Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.

"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - пояснил Бойко.

Ситуация со светом в Украине

С начала 2024 года Россия прибегла к 8 массированным атакам против объектов энергетики. Из-за этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. Соответствующая мощность равна летнему потреблению в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Детальнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что надо успеть до холодов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Россияне добились успехов в районе Авдеевки, захватили завод в Волчанске: карты ISW
Россияне добились успехов в районе Авдеевки, захватили завод в Волчанске: карты ISW
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая