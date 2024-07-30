Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера
Украина, в вопросе энергетики, вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет нести незначительный характер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрия Бойко в эфире телеканала "Киев24".
Как отметил Бойко, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее.
"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе", - добавил он.
В случае отсутствия «внешнего воздействия», Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.
"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - пояснил Бойко.
Ситуация со светом в Украине
С начала 2024 года Россия прибегла к 8 массированным атакам против объектов энергетики. Из-за этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. Соответствующая мощность равна летнему потреблению в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
Детальнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что надо успеть до холодов".
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