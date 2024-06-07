Графики надолго? Что ждет украинскую энергетику летом и осенью: мнения экспертов
"Укрэнерго" отмечает, что масштабы повреждений украинской энергетики в результате вражеских атак превосходят прошлогодние. В ближайшее время украинцам придется жить в условиях отключений света, но блэкаута не прогнозируется.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут".
Ситуация со светом и отключениями вряд ли скоро улучшится. Украина существенно зависит от импорта электроэнергии и солнечной погоды.
Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев отметил в комментарии РБК-Украина, что в условиях, когда наличие или отсутствие энергии определяется погодой, - это проблема.
Кроме того, блоки АЭС выводятся в плановые ремонты. Несмотря на то, что это происходит поэтапно, это влияет на снижение прогнозной генерации. Увеличить импорт невозможно, поскольку максимальная пропускная способность межгосударственных связей уже используется почти на 100%.
"Поэтому нужно ждать частичного восстановления генерации, завершения ремонтов на АЭС и так далее. До этого каких-либо перспектив снижения продолжительности отключений летом я не вижу", - рассказал Рябцев.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в ближайшие два года Украина не сможет без графиков летом и зимой.
Прогнозы на осень
Теоретически возможен сценарий, что в сентябре украинцы уже будут без графиков отключений света. По словам Рябцева, это вероятно только при рациональном распределении и использовании электроэнергии. Но реальность свидетельствует о том, что Украина к этому не готова.
Ускорить выход из стабилизационных графиков могло бы установка дополнительных мощностей в виде мини-ТЭЦ и малых когенерационных установок. Но для этого требуется активная работа. По мнению Геннадия Рябцева, самый вероятный сценарий для Украины - это графики отключений, которые продолжатся и осенью.
Наиболее маловероятный сценарий - это полный блэкаут. Как отметил Александр Харченко, блэкаут маловероятен даже зимой.
"Ограничения будут однозначно. Они могут доходить до 10-12 часов, но блэкаутов не жду. Я уверен в профессионализме инженеров "Энергоатома", тех, кто ремонтирует тепловую и гидрогенерацию, диспетчеров "Укрэнерго". Все это дает основание полагать, что несмотря на все сложности, мы пройдем зиму без больших проблем для критической инфраструктуры. Хотя, безусловно, с большим дискомфортом для бытовых потребителей и бизнесов", - сказал он.
Ситуация со светом в Украине
Россия после продолжительной паузы возобновила обстрелы объектов энергетики в Украине. Главными целями врага были объекты генерации и распределения. Так, россияне атаковали крупнейшую в Украине гидроэлектростанцию ДнепроГЭС, уничтожили несколько ТЭС.
В связи с масштабными повреждениями в Украине вводятся графики отключений света. В пиковые периоды этого бывает недостаточно, поэтому вводят аварийные отключения вне графиков.
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