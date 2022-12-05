Кабмин решил погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен

Кабинет министров Украины в течение декабря 2022 года направит 3,5 млрд гривен на погашение задолженности по больничным и выплатам по беременности и родам, которая образовалась в Фонде социального страхования за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Это позволит полностью урегулировать проблему накопившейся задолженности по неоплаченным больничным и выплатам в связи с беременностью и родами, образовавшейся в течение 2022 года в Фонде социального страхования, который до 1 января 2023 года является ответственным за такие выплаты", - говорится в сообщении.