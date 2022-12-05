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Кабмин решил погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 12:31
Кабмин решил погасить задолженность по больничным и декретным на 3,5 млрд гривен Фото: украинцам вернут долги на 3,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины в течение декабря 2022 года направит 3,5 млрд гривен на погашение задолженности по больничным и выплатам по беременности и родам, которая образовалась в Фонде социального страхования за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Это позволит полностью урегулировать проблему накопившейся задолженности по неоплаченным больничным и выплатам в связи с беременностью и родами, образовавшейся в течение 2022 года в Фонде социального страхования, который до 1 января 2023 года является ответственным за такие выплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд Украины изменил порядок финансирования е-больничных. Получить выплаты можно не только на основании оригинала е-больничного, но и выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

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