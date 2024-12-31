В Украине с января повысят стоимость оформления паспортов: новые цены

В Украине с 1 января подорожает оформление паспортов. Это объясняется ростом цен на бланки отдельных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины в Facebook.
Как отметили в Миграционной службе, из-за новой стоимости бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2025 года вырастет цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вида на временное и постоянное жительство в Украине.
В Миграционной службе обратили внимание, что те украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявление для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.
При этом те, кто оплатили административные услуги до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут доплатить по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявления.
Напомним, еще в октябре в подразделениях ГП "Документ" повысили стоимость оформления паспортов.
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