В Україні з січня підвищать вартість оформлення паспортів: нові ціни

В Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів. Це пояснюється зростанням цін на бланки окремих документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України у Facebook.
Як зазначили в Міграційній службі, через нову вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2025 року зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.
У Міграційній службі звернули увагу, що ті українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяву для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною.
Водночас ті, хто оплатили адміністративні послуги до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подання заяви.
Нагадаємо, ще в жовтні в підрозділах ДП "Документ" підвищили вартість оформлення паспортів.
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