В Украине с января 2025 года могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса

Ранее РБК-Украина писало, что изготовление и отпуск лекарства на основе медицинского каннабиса будет фиксироваться в электронной системе учета обращения медицинского каннабиса (ЭСУРК). Отпуск препаратов будет осуществляться исключительно по е-рецепту через электронную систему здравоохранения.

Назначать и отпускать лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет исключительно по электронному рецепту, который будут выписывать врачи первичной или специализированной медицинской помощи. Назначение таких препаратов возможно только в случае неэффективности других лекарств или при серьезных побочных эффектах от их использования. Дозировка и режим приема определяются индивидуально в зависимости от состояния здоровья пациента, его возраста, веса и других факторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.