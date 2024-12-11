В Украине с января 2025 года могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса

В Украине уже в январе 2025 года пациентам могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса. Сейчас идет регистрация первого такого препарата.
РБК-Украина сообщает, что об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила член Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Ольга Стефанишина.
По ее словам, сейчас идет первый процесс регистрации такого лекарственного средства. Ожидается, что он будет завершен в декабре 2024 года.
"Мы следим за процессом регистрации, чтобы избежать коррупционных рисков. Надеемся, что в январе пациенты уже смогут получать эти лекарства", – отметила Стефанишина.
Ранее РБК-Украина писало, что изготовление и отпуск лекарства на основе медицинского каннабиса будет фиксироваться в электронной системе учета обращения медицинского каннабиса (ЭСУРК). Отпуск препаратов будет осуществляться исключительно по е-рецепту через электронную систему здравоохранения.
Назначать и отпускать лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет исключительно по электронному рецепту, который будут выписывать врачи первичной или специализированной медицинской помощи. Назначение таких препаратов возможно только в случае неэффективности других лекарств или при серьезных побочных эффектах от их использования. Дозировка и режим приема определяются индивидуально в зависимости от состояния здоровья пациента, его возраста, веса и других факторов.
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