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В Минздраве рассказали, как и когда в Украине можно будет приобрести лекарства на основе каннабиса

Среда 02 октября 2024 05:30
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В Минздраве рассказали, как и когда в Украине можно будет приобрести лекарства на основе каннабиса Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Изготовление и отпуск лекарств на основе медицинского каннабиса будет фиксироваться в электронной системе учета оборота медицинского каннабиса (ЭСОРК) и будет осуществляться исключительно на основании е-рецепта в электронной системе здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Там сообщили, что необходимые цифровые решения уже разработаны. Непосредственный отпуск лекарств в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарств в условиях аптеки или готовые лекарственные средства, отметили в министерстве.

Все операции, которые будут осуществляться с медицинским каннабисом, будут фиксироваться в ЭСОРК. Это централизованная платформа для учета, мониторинга и контроля оборота конопли для медицинских целей, в которой будет фиксироваться более 35 видов операций по 13 видам объектов учета. Электронная система создана на платформе Дія.Engine.

В ЭСОРК будут регистрироваться все субъекты хозяйствования (юридические лица, ФЛП), которые будут осуществлять деятельность по обороту медицинского каннабиса.

Назначение и отпуск готовых или экстемпоральных лекарств (то есть изготовленных в аптеке) будет производиться исключительно на основании е-рецепта. Как обычно, е-рецепт сможет выписать лечащий врач пациента (как первичной, так и специализированной медицинской помощи). Приобрести лекарства по е-рецепту можно только в аптеке, которая имеет соответствующую лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, в августе в Украине начал работать закон о легализации медицинского каннабиса.

В Министерстве здравоохранения объяснили, людям с какими болезнями могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса.

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Медицинский каннабис Министерство здравоохранения Украины
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