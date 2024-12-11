В Україні з січня 2025 року можуть почати призначати ліки на основі медичного канабісу

В Україні вже в січні 2025 року пацієнтам можуть почати призначати ліки на основі медичного канабісу. Зараз триває реєстрація першого такого препарату.
РБК-Україна повідомляє, що про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила членкиня Комітету з питань здоров’я нації, народна депутатка Ольга Стефанишина.
За її словами, зараз триває перший процес реєстрації такого лікарського засобу. Очікується, що його завершать у грудні 2024 року.
"Ми слідкуємо за процесом реєстрації, щоб уникнути корупційних ризиків. Сподіваємося, що в січні пацієнти вже зможуть отримувати ці ліки", – зазначила Стефанишина.
Раніше РБК-Україна писало, що виготовлення та відпуск ліків на основі медичного канабісу фіксуватиметься в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК). Відпуск препаратів здійснюватиметься виключно за е-рецептом через електронну систему охорони здоров’я.
Призначати та відпускати ліки на основі медичного канабісу можна буде виключно за електронним рецептом, який виписуватимуть лікарі первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Призначення таких препаратів буде можливим лише у разі неефективності інших ліків або при серйозних побічних ефектах від їх використання. Дозування та режим прийому визначатимуть індивідуально залежно від стану здоров’я пацієнта, його віку, ваги та інших факторів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.