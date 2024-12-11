В Україні з січня 2025 року можуть почати призначати ліки на основі медичного канабісу

Раніше РБК-Україна писало, що виготовлення та відпуск ліків на основі медичного канабісу фіксуватиметься в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК). Відпуск препаратів здійснюватиметься виключно за е-рецептом через електронну систему охорони здоров’я.

Призначати та відпускати ліки на основі медичного канабісу можна буде виключно за електронним рецептом, який виписуватимуть лікарі первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Призначення таких препаратів буде можливим лише у разі неефективності інших ліків або при серйозних побічних ефектах від їх використання. Дозування та режим прийому визначатимуть індивідуально залежно від стану здоров’я пацієнта, його віку, ваги та інших факторів.

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