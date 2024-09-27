Кому в Украине будут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса: полный перечень болезней
В Министерстве здравоохранения объяснили людям с какими болезнями могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса, недавно легализованного в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Отмечается, что получить лекарства на основе медканабисса можно будет только по электронному рецепту, который будет выдавать врач первичной или специализированной медицинской помощи. Также в Минздраве сообщили, что все соответствующие назначения будут фиксироваться в электронной системе здравоохранения.
Также важно помнить, что дозировку и режим приема может определять врач индивидуально, учитывая возраст, вес, состояние здоровья пациента и другие факторы.
В Минздраве обратили внимание на то, что медицинский каннабис будут назначаться только в случаях, когда другие лекарства неэффективны или вызывают серьезные побочные эффекты.
Таким образом, его могут назначить при следующих болезнях и состояниях:
1. Хроническая или нейропатическая боль и/или спастичность через:
- злокачественные новообразования;
- диабетическую нейропатию;
- рассеянный склероз;
- поражение тройничного и лицевого нерва;
- невралгию вследствие опоясывающего лишая;
- поражение нервных корешков и сплетений;
- компрессию нервных корешков и сплетений при заболеваниях;
- мононевропатию верхней или нижней конечности;
- полиневропатию и другие поражения периферической нервной системы;
- церебральный паралич и другие паралитические синдромы;
- травмы спинного мозга и внутричерепные травмы.
2. Тошнота и рвота, вызванные химиотерапией во время лечения новообразований.
3. Болезнь Паркинсона, синдром де ля Туретта.
4. Рефрактерную (фармрезистентную) эпилепсию.
5. Заболевания, вызывающие судорожные приступы у детей:
- синдром Леннокса - Гасто;
- синдром Драве;
- туберозный склероз.
6. Потеря веса, связанная с анорексией у пациентов с заболеваниями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
7. Другие заболевания (при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии).
В Минздраве добавили, что список болезней и состояний был основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности. Также в ведомстве добавили, что его будут периодически пересматривать и расширять при наличии новых доказательных исследований.
Легализация медицинского каннабиса в Украине.
В Украине недавно был легализован медицинский каннабис для использования в терапевтических целях.
Закон, вступивший в силу в августе 2024 года, позволяет пациентам получать препараты на основе каннабиса по рецепту врача для лечения тяжелых заболеваний, таких как онкология, эпилепсия, посттравматическое стрессовое расстройство и хронические боли.
Выращивание и обращение каннабиса строго будет контролироваться государством, в частности через систему лицензирования, а препараты доступны только по электронным рецептам.
Напомним, что с 1 октября в Украине заработает электронная система регулирования обращения медицинского каннабиса.
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