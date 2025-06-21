В Украине - сибирская тайга. Что американцы на самом деле знают о нашей стране

Что американцев удивляет в Украине

Одно из самых распространенных удивлений - это внешний вид украинок.

"Меня каждый день спрашивали, у меня ли день рождения, потому что я хорошо оделась. Это было одной из причин, почему мы не поладили с соседками. Они очень странно смотрели на меня из-за того, что: "Зачем вы так собираетесь, зачем вы так краситесь каждый день, это же время", - вспоминает девушка.

В США больше ценится удобство и простота - многие студенты буквально надевают первое, что найдут.

"У моей соседки валялись вещи на полу. Она что-то нашла и надела", - добавляет Ольга.

Американцев удивляет также сам факт того, что в Украине продолжается жизнь, несмотря на войну.

"У них в голове нет какой-то карты Украины: где боевые действия, где атаки. Они часто спрашивают, как долго я живу в США. Я говорю, что приехала из Украины сугубо на учебу, я не убегала во время войны. И они: "Ого, в Украине еще возможно жить?", - рассказывает украинка.

Связь с Россией

Клишированное представление об Украине часто связано с Россией - не только политически, но и географически.

"Почему-то нас связывают с Сибирью, потому что мне говорят: "В Украине так холодно, наверное, еще холоднее, чем в Чикаго". Я говорю, что у нас обычная температура, как здесь, даже теплее", - говорит Оля.

По ее словам, американцы видят Украину географически не как часть Европы, а как часть "какой-то тайги в России".

Более того, некоторые даже не знают, что в Украине есть свой язык.

"Меня спрашивали: "У вас есть какой-то язык?". Чтобы не обидеть, не говорят сразу русский, но не знают, что у нас есть украинский", - вспоминает она.

Однако русскоязычные студенты из других стран не обращаются к Оле на русском, только на английском. Американцев это удивляет, ведь "вы знаете русский, общайтесь на нем".

Однако, как говорит украинка, у нее не было необходимости объяснять, почему она не говорит по-русски.

Иногда, по словам студентки, в разговорах проскальзывают нарративы, подобные российской пропаганде.

"У меня была презентация, и мне студент один говорит: "Этот проект сделали потому, что у вас восток и запад разделены, вы прям враждебно настроены друг к другу. И этот проект не для того, чтобы вас с Россией помирить, а чтобы вас самих с собой помирить", - вспоминает она.

Именно из-за влияния устаревших представлений и пропаганды американцы часто смотрят на Украину как на что-то далекое, не вполне европейское, и для многих знакомство с украинцами становится первым шагом к изменению этого восприятия.