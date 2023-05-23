Зачем РФ делает паузы в использовании ракет? В ВСУ назвали особенность ночных атак по Украине

Этой ночью враг не применил во время ночной атаки по Украине ракеты, потому что, вероятно, хочет усыпить бдительность украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в район осуществления пусков. На этот раз были маневры, но привлечения не было. Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы усыпить бдительность наших защитников. Где-то пытаются подыскать "ключи" к слабым местам нашей ПВО. Пока ракетная угроза высока, но не критическая", - рассказала она.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве в Черном море находится 1 ракетоноситель, который продолжает дежурство с прошлых суток. Это, по данным Гуменюк, один ракетоноситель, которому в корабельной группировке из 11 единиц несет на себе 8 "Калибров".

"Удар с моря может в любой момент. Особенно когда ракетоноситель находится на дежурстве. Кроме того, враг уже испытывал тактику, когда выводил дополнительные ракетоносители прямо во время активности тактической или стратегической авиации. Это довольно быстрый процесс, но все же 2-3 часы: как правило, нужно, чтобы занять эту позицию. Поэтому мы постоянно обновляем информацию о наличии ракетоносителей в Черном море", - пояснила Гуменюк.

Кроме этого, по данным пресс-офицера, в последнее время они пытаются испытывать разные направления, чтобы убедиться, на каком из этих направлений система противовоздушной обороны может иметь какие-то пробелы.

"Но мы работаем пристально со всех сторон", - констатировала представитель ОК "Юг".

Ночной удар на 22 мая

За ночь силы и средства противовоздушной обороны ночью сбили 20 ударных БПЛА и четыре крылатые ракеты. В общей сложности россияне выпустили 16 ракет разных типов. Взрывы также были слышны в Харькове и Запорожье. Также враг атаковал Днепропетровскую область, где ранения получили 7 человек.

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Россия атаковала Украину с помощью БПЛА типа Shahed – все вражеские цели были уничтожены силами ПВО. В общей сложности ВСУ "приземлили" восемь вражеских дронов россиян. Из них шесть "Шахедов" и два разведывательных БПЛА. Детальнее об обстрелах Украины за минувшие сутки - читайте в материале РБК-Украина.