Силы ПВО ночью сбили шесть "Шахедов" и два дрона-разведчика

В ночь на 23 мая украинские защитники "приземлили" восемь вражеских дронов россиян. Из них шесть "Шахедов" и два разведывательных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 23 мая 2023 года на разных направлениях уничтожены шесть вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.

В частности, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в области были уничтожены два вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.

Что известно о дронах "Шахед"

Это дрон ударного типа, созданный в Иране с целью нанесения огневых ударов на больших расстояниях, достигающих до 2000 км. Функционал БПЛА "Шахед" обеспечивает поражение цели методом самоуничтожения, отличается громким звуком и не слишком точными ударами. Использовать "Шахед" разрешено с любой платформы - это может быть железная дорога, автомобильный или корабельный транспорт.

Что известно о БПЛА "Мерлин-ВР"

Это российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Ночная атака дронов

Напомним, что этой ночью в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.

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