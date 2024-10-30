В Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов"

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером среды, 30 октября. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным воздушных сил, группа вражеских ударных дронов двигается через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.
Где замечены "Шахеды":
Также движение вражеских беспилотников было зафиксировано в направлении Запорожья и через Полтаву в направлении Кировоградской области.
Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Ранее мы писали, что в ночь на 30 октября Российская Федерация еще раз атаковала Киев дронами .
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