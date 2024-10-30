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В Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов"

Иллюстративное фото: в Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов" 30 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером среды, 30 октября. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным воздушных сил, группа вражеских ударных дронов двигается через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.

Где замечены "Шахеды":

  • "Шахеды" в районе Днепра и Павлограда;
  • "Шахеды" в Харьковской области продолжают движение на юго-запад;
  • БПЛА в районе Полтавы;
  • "Шахеды" на юге Полтавской области курсом на Кременчуг;
  • БпЛА с юга Харьковщины Донецкой области.

Также движение вражеских беспилотников было зафиксировано в направлении Запорожья и через Полтаву в направлении Кировоградской области.

Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

 

Ранее мы писали, что в ночь на 30 октября Российская Федерация еще раз атаковала Киев дронами .

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Воздушная тревогаАтака дронов