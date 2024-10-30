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В Україні шириться тривога через загрозу "Шахедів"

Ілюстративне фото: в Україні шириться тривога через загрозу "Шахедів" 30 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 30 жовтня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними повітряних сил, група ворожих ударних дронів рухається через Харківську області в напрямку Дніпропетровської області.

Де помічено "Шахеди":

  • "Шахеди" в районі Дніпра та Павлограда;
  • "Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід;
  • БпЛА в районі Полтави;
  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук;
  •  БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.

Також рух ворожих безпілотників було зафіксовано у напрямку Запоріжжя, та через Полтаву у напрямку Кіровоградської області.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

 

Раніше ми писали, що в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами.

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Повітряна тривогаАтака дронів