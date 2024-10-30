В Україні шириться тривога через загрозу "Шахедів"

За даними повітряних сил, група ворожих ударних дронів рухається через Харківську області в напрямку Дніпропетровської області.

Де помічено "Шахеди":

"Шахеди" в районі Дніпра та Павлограда;

"Шахеди" на Харківщині продовжують рух на південний захід;

БпЛА в районі Полтави;

"Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Кременчук;

БпЛА з півдня Харківщини на Донеччину.

Також рух ворожих безпілотників було зафіксовано у напрямку Запоріжжя, та через Полтаву у напрямку Кіровоградської області.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу