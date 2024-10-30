В Україні шириться тривога через загрозу "Шахедів"

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 30 жовтня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними повітряних сил, група ворожих ударних дронів рухається через Харківську області в напрямку Дніпропетровської області.
Де помічено "Шахеди":
Також рух ворожих безпілотників було зафіксовано у напрямку Запоріжжя, та через Полтаву у напрямку Кіровоградської області.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Раніше ми писали, що в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами.
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