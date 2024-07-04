Украине на саммите НАТО предоставят "конкретные шаги" для вступления в альянс, - Госдеп

По его словам, в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО.

"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощность, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО", - заявил Джонс.

Он добавил, что поддержка, которую США собирается оказать на саммите альянса, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО.

"Формулировка декларации все еще находится на стадии переговоров между союзниками по альянсу. В альянсе уже заявили, что Украина станет членом НАТО", - добавил Джонс.

Кроме того, члены НАТО обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.