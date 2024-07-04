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Украине на саммите НАТО предоставят "конкретные шаги" для вступления в альянс, - Госдеп

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во время саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе, Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО. 

"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в НАТО. На этом саммите мы развернем конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощность, необходимую для сдерживания России, и осуществить необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО", - заявил Джонс. 

Он добавил, что поддержка, которую США собирается оказать на саммите альянса, действительно поможет ускорить путь Украины к членству в НАТО.

"Формулировка декларации все еще находится на стадии переговоров между союзниками по альянсу. В альянсе уже заявили, что Украина станет членом НАТО", - добавил Джонс. 

Кроме того, члены НАТО обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Вопрос о членстве Украины в НАТО станет одним из центральных на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры стран-членов НАТО намерены обсудить "дорожную карту" по вступлению Украины в организацию.

Инсайдеры Reuters сообщают, что во время саммита Украина может получить положительные новости о передаче ей систем противовоздушной обороны.

Более детально об ожиданиях Украины от саммита - в материале РБК-Украина.

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