Україні на саміті НАТО нададуть "конкретні кроки" для вступу до альянсу, - Держдеп

За його словами, у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО.

"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО", - заявив Джонс.

Він додав, що підтримка, яку США збирається надати на саміті альянсу, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО.

"Формулювання декларації все ще перебуває на стадії переговорів між союзниками по альянсу. В альянсі вже заявили, що Україна стане членом НАТО", - додав Джонс.

Крім того, члени НАТО обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.