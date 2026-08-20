В МОН рассказали, что изменится для школьников и учителей в новом учебном году

Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что к новому учебному году в Украине готовятся более 25 тысяч учебных заведений. По его словам, правительство поставило задачу обеспечить укрытиями максимально возможное количество детей. Также планируется увеличить парк школьных автобусов.

"Имеем план добавить еще 1000 автобусов для того, чтобы могла заработать как профильная школа, так и дети из отдаленных населенных пунктов могли попасть в учебные заведения и получить качественное образование", - сказал Бутенко.

Параллельно, по его словам, будут усиливать энергетическую устойчивость учебных заведений. Для этого предусмотрены генераторы, солнечные панели и накопители энергии.

Отдельно МОН работает с издательствами над восстановлением тиражей учебников, уничтоженных в результате российских атак.

Что изменится для учителей

Одним из решений, которое должно уменьшить бюрократическую нагрузку на педагогов, станет изменение подходов к внесению групп результатов оценки обучения в классные журналы.

Бутенко сообщил, что уже подписал соответствующий приказ. В частности, отменяется обязательная фиксация групп результатов обучения по типу обучения в классных журналах.

Министр подчеркнул, что это не означает отмены реформы образования. Речь идет именно об упрощении ведения документации и сокращении бумажной работы для учителей.

"Государственный стандарт, компетентностный подход, ожидания, что наши ученики обретут в результате обучения, остаются. Но мы даем учителю больше академической свободы подобрать тот метод, который подойдет для его класса учащихся", - пояснил глава МОН.

Кроме того, срок действия сертификата учителя планируется увеличить с трех до пяти лет.

Пилотирование старшей профильной школы

В этом учебном году также стартует пилотирование реформ старшей профильной школы в 150 академических лицеях.

Как пояснил Бутенко, реформа предусматривает возможность для учащихся выбирать профиль, предметы и собственную образовательную траекторию. Школа при этом должна помочь ребенку определиться с дальнейшей учебой и профессией.

Также в этом году планируют расширить сеть ячеек по преподаванию предмета "Защита Украины".

"Наша задача – охватить 100% учеников старшей школы этим образовательным компонентом", – сказал министр.