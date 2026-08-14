Топ-5 дистанционных школ Украины в 2026/2027 учебном году: как выбрать лучшую

Дистанционное обучение выбирают семьи, которые живут за границей, часто переезжают, совмещают школу со спортом или творчеством, или же ищут для ребенка более гибкий формат. Вместе со спросом растет и количество предложений, поэтому определиться со школой становится сложнее.

Подробнее о том, что нужно учесть при выборе онлайн-школы для ребенка, а также рейтинг лучших дистанционных учебных заведений, - в материале РБК-Украина .

Рейтинг дистанционных школ Украины

Критерии отбора дистанционных школ

При подготовке рейтинга мы оценивали не только формат дистанционного обучения, но и то, как школа обеспечивает полноценный образовательный процесс.

В частности, учитывали наличие лицензии и документов об образовании государственного образца, организации живых занятий, возможности образовательной платформы, тьюторское или кураторское сопровождение, контроль успешности и отчетность для родителей.

Также обращали внимание на гибкость графика обучения, дополнительные дисциплины и возможности для развития учащихся.

Unicorn School работает с учениками 3-11 классов и объединяет государственную школьную программу с современными цифровыми инструментами. Учеба проходит на платформе EDMaps, разработанной для дистанционного и смешанного образования.

EDMaps построена по принципам компьютерной игры: учащиеся выполняют задания, открывают новые локации, получают вознаграждения и видят собственный прогресс. По данным школы, такой подход помогает повышать успеваемость учащихся в среднем на 53%, а вовлеченность в обучение - на 67%. В 2024 году платформа вошла в ТОП-6 EdTech-стартапов по версии IT Ukraine.

Родители могут просматривать оценки, выполненные задания, активность и общий прогресс ребенка в мобильном приложении. В зависимости от программы учащиеся посещают живые уроки по расписанию, а личный тьютор помогает с организацией обучения и поддерживает связь с семьей.

Также школа предлагает возможность обучения экстерном, в частности, прохождение программы 2 или 3 классов за 1 год. Отдельное внимание уделяется иностранным языкам, цифровой грамотности, IT-дисциплинам и подготовке старшеклассников к НМТ.

Почему Unicorn School попала в топ?

Преимущество Unicorn School состоит в сочетании технологической платформы, учебных материалов, живых уроков, тьюторского сопровождения и родительского контроля в одном учебном процессе. Геймификация помогает учащимся видеть результат своих действий, двигаться по учебному маршруту и ​​поддерживать мотивацию в течение года.

Школу следует рассмотреть семьям, которым важны современные цифровые инструменты, регулярные онлайн-занятия, персональная поддержка и прозрачное отслеживание учебного прогресса ребенка.

Общая информация:

Лицензия: есть; выдает документы государственного образца.

есть; выдает документы государственного образца. Классы: 3-11 классы.

3-11 классы. Платформа: собственная образовательная геймифицированная платформа EDMaps.

собственная образовательная геймифицированная платформа EDMaps. Живые уроки: есть.

есть. Сопровождение: есть, личный тьютор.

есть, личный тьютор. Стоимость: 2 990-14 990 грн/мес.

Атмосферная школа предлагает дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов. Программы отвечают государственным требованиям, а выпускники получают документы об образовании установленного образца.

Сильная сторона школы - это возможность учиться по индивидуальному графику. Материалы доступны круглосуточно, поэтому ребенок может самостоятельно планировать занятия и совмещать школу с тренировками, творчеством или обучением за рубежом.

На платформе собрано более 45 000 материалов: авторские видео-уроки, конспекты, тесты, интерактивные упражнения, аудиоматериалы, обучающие игры и 3D-модели. Родители могут просматривать успеваемость ребенка в личном кабинете.

Для учащихся предусмотрена поддержка ментора. Он помогает разобраться с организационными вопросами, следит за прогрессом и поддерживает ребенка во время учебы.

Почему Атмосферная школа попала в топ?

Школа хорошо подходит учащимся, которым нужно гибкое расписание и возможность прорабатывать материалы в собственном темпе. Большая библиотека цифрового контента позволяет использовать разные способы подачи информации.

Отдельным преимуществом можно считать выбор пакетов обучения. Семья может подобрать программу в соответствии с желаемым уровнем самостоятельности, количеством консультаций и необходимостью в дополнительной поддержке.

Общая информация:

Лицензия: есть; выдает документы государственного образца.

есть; выдает документы государственного образца. Классы: 1-11 классы.

1-11 классы. Платформа: собственная образовательная платформа Атмосферной школы.

собственная образовательная платформа Атмосферной школы. Живые уроки: есть.

есть. Сопровождение: есть, ментор/классный руководитель.

есть, ментор/классный руководитель. Стоимость: 4 200-12 000 грн/мес.

Optima School работает в сфере дистанционного образования более десяти лет. По данным школы, ее программы выбрали 21 000 семей, а количество выпускников превысило 9 000.

Обучение доступно для учащихся 1-11 классов. Школа имеет свою образовательную платформу с материалами, интерактивными задачами, тестами и средствами контроля успеваемости. Доступ к системе открыт круглосуточно.

Optima School предлагает несколько вариантов обучения: основную дистанционную программу, онлайн-классы с живыми уроками, экстернат, отдельные предметы и программы для детей за рубежом.

В онлайн классах занятия проходят в небольших группах. Семьи могут выбирать разное количество уроков в неделю и первую или вторую смену. Для знакомства с платформой школа предоставляет демодоступ.

Почему Optima School попала в топ?

Школа имеет большой опыт и большой выбор образовательных форматов. Семьи могут подобрать программу как для почти самостоятельной учебы, так и для регулярных живых занятий с преподавателями.

Optima School подойдет родителям, которые ценят проверенную годами систему, широкий выбор пакетов и возможность изменять интенсивность обучения в соответствии с потребностями ребенка.

Общая информация:

Лицензия: есть; выдает документы государственного образца.

есть; выдает документы государственного образца. Классы: 1-11 классы.

1-11 классы. Платформа : собственная образовательная платформа Optima School.

: собственная образовательная платформа Optima School. Живые уроки: есть.

есть. Сопровождение: есть, классный руководитель; тьютор доступен как отдельная услуга.

есть, классный руководитель; тьютор доступен как отдельная услуга. Стоимость: 1 800-12 000 грн/мес.

Alterra Online School обучает учеников 1-11 классов. В основе программы лежат живые онлайн-уроки, работа в небольших классах и регулярное взаимодействие с тьютором.

В группах учится до 14 детей. Такое количество учащихся позволяет преподавателю уделять внимание каждому, вовремя замечать сложности и давать содержательную обратную связь.

Тьютор проводит личные встречи, помогает ребенку определять учебные и личные цели и следит за их достижением. Расписание, обучающие материалы, оценки и комментарии преподавателей доступны родителям в цифровом дневнике.

Школа предлагает дневной и вечерний форматы. Кроме основных предметов, учащиеся могут посещать факультативы иностранных языков, программирования, творчества, логики и других направлений.

Почему Alterra попала в топ?

Alterra отличается вниманием к личности ребенка и регулярной живой коммуникацией. Небольшие классы, тьюторские встречи и дополнительные занятия помогают поддерживать контакт с одноклассниками и учителями.

Школу следует рассмотреть семьям, которые ищут дистанционный формат с привычным расписанием, живыми уроками и активным участием тьютора.

Общая информация:

Классы: 1-11 классы.

1-11 классы. Платформа: цифровой дневник и платформа Alterra Externat.

цифровой дневник и платформа Alterra Externat. Живые уроки: есть.

есть. Сопровождение: есть, тьютор.

есть, тьютор. Стоимость: 170-200 евро/мес.

"Джерело" работает с учениками 1-11 классов и предлагает несколько пакетов с разным количеством онлайн-занятий, консультаций и проверочных работ.

Доступны программы для самостоятельной учебы, семейной формы, экстерната и ежедневных живых уроков. В зависимости от пакета учащиеся получают теоретические материалы, тесты, практические задания, консультации преподавателей и поддержку куратора.

Для семей, которым нужно полноценное школьное расписание, школа проводит онлайн-уроки с понедельника по пятницу. Наполняемость классов в соответствующих пакетах составляет до 15 учащихся.

Также предусмотрена возможность ускоренного прохождения программы двух или более классов в течение одного года.

Почему школа "Джерело" попала в топ?

Главное преимущество школы состоит в разнообразии программ. Родители могут не переплачивать за лишние услуги и выбрать необходимое количество консультаций, уроков и контрольных работ.

Такой формат может быть удобным для детей за границей, учащихся на семейном обучении, спортсменов, творческих детей и семей, которым требуется доступное дистанционное обучение с официальным зачислением.

Общая информация:

Лицензия: есть; выдает документы государственного образца.

есть; выдает документы государственного образца. Классы: 1-11 классы.

1-11 классы. Платформа: образовательная онлайн-система школы.

образовательная онлайн-система школы. Живые уроки: есть.

есть. Сопровождение: есть куратор класса.

есть куратор класса. Стоимость: 1 400-6 000 грн/мес.

Как выбрать дистанционную школу (FAQ)

Даже самый подробный рейтинг онлайн-школ Украины не учтет характер, темп и потребности конкретного ребенка. Перед зачислением следует обратить внимание на несколько вопросов.

Нужны ли ребенку живые уроки?

Самостоятельным ученикам может подойти асинхронный формат. Детям, которым сложно планировать день, обычно требуется четкое расписание и регулярный контакт с преподавателем.

Кто будет контролировать прогресс?

Уточните, будут ли родители иметь доступ к оценкам, активности, выполненным задачам и комментариям учителей.

Предусмотрена ли персональная поддержка?

Тьютор или куратор особенно важен при адаптации к дистанционному обучению.

Насколько удобна платформа?

Попросите демодоступ или посетите пробный день. Ребёнку должно быть понятно, где находить уроки, домашние задания, расписание и результаты.

Какой документ получит учащийся?

Проверьте лицензию школы, условия официального зачисления и порядок получения документов об образовании.

Вывод

В топ-5 дистанционных школ Украины на 2026/2027 учебный год вошли Unicorn School, Атмосферная школа, Оптима, Alterra Online School и Джерело.

Каждая имеет свою модель обучения и может удачно отвечать разным запросам семьи.

Unicorn School может стать выбором для семей, которым важны живые уроки, технологическая геймифицированная платформа EDMaps, тьюторское сопровождение и высокий уровень сервиса.

Атмосферная школа будет актуальна для учащихся, которым важна гибкость, обучение в собственном темпе и доступ к большой библиотеке интерактивных материалов.

Optima School подойдет семьям, которые ищут дистанционную школу по доступной цене, с широким выбором программ, разными форматам обучения.

Alterra Online School следует рассмотреть семьям, которые хотят сохранить формат живых уроков, небольшие классы и регулярную поддержку тьютора.

Джерело может заинтересовать тех, кто ищет различные образовательные пакеты для семейной формы, экстерната или ежедневных онлайн-занятий.

Отметим, что кончательное решение лучше принимать после пробного занятия или знакомства с платформой. Так родители смогут оценить не только программу, но и реакцию ребенка на формат, преподавателей и способ подачи материала.