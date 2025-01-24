В Украине расширили список запрещенных сайтов с пиратскими медиасервисами: детали
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания расширил список запрещенных сайтов государства-агрессора, таких как Baskino, Filmix и HD REZKA. Внесены новые домены, через которые эти платформы оставались доступными для пользователей в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Это сделано в связи с выявлением новых ресурсов, через которые эти сервисы оставались доступными для пользователей.
В обновленном перечне аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора добавлены технические параметры вебсайтов, которые обеспечивают доступ к запрещенным платформам:
- Baskino - добавлено 33 новых домена, среди которых baskino.fm, baskino.se, baskino.biz;
- Filmix - добавлено 13 новых доменов, включая filmix.ws, filmix.live, filmix.pro;
- HD REZKA - список пополнился 40 новыми веб-сайтами, такими как rezka.biz, hdrezka.club, hdrezka.vip, hd-rezka.one и другие.
Национальный совет в течение трех рабочих дней проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, о необходимости ограничения доступа к указанным ресурсам.
Поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны принять соответствующие меры для блокировки указанных веб-сайтов.
На сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 27 медиасервисов, доступ к которым должен быть ограничен для защиты информационного пространства Украины.
Напомним, что в ноябре 2024 года, в Украине регулятор внесли 16 медиасервисов в перечень сервисов государства-агрессора. Их нельзя транслировать на территории страны.