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В Украине расширили список запрещенных сайтов с пиратскими медиасервисами: детали

Украина, Пятница 24 января 2025 11:45
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В Украине расширили список запрещенных сайтов с пиратскими медиасервисами: детали Фото: Блокировка запрещенных сайтов в Украине (facebook.com.Nacrada)
Автор: Владислава Ткаченко

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания расширил список запрещенных сайтов государства-агрессора, таких как Baskino, Filmix и HD REZKA. Внесены новые домены, через которые эти платформы оставались доступными для пользователей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Это сделано в связи с выявлением новых ресурсов, через которые эти сервисы оставались доступными для пользователей.

В обновленном перечне аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора добавлены технические параметры вебсайтов, которые обеспечивают доступ к запрещенным платформам:

  • Baskino - добавлено 33 новых домена, среди которых baskino.fm, baskino.se, baskino.biz;
  • Filmix - добавлено 13 новых доменов, включая filmix.ws, filmix.live, filmix.pro;
  • HD REZKA - список пополнился 40 новыми веб-сайтами, такими как rezka.biz, hdrezka.club, hdrezka.vip, hd-rezka.one и другие.

Национальный совет в течение трех рабочих дней проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, о необходимости ограничения доступа к указанным ресурсам.

Поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны принять соответствующие меры для блокировки указанных веб-сайтов.

На сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 27 медиасервисов, доступ к которым должен быть ограничен для защиты информационного пространства Украины.

Напомним, что в ноябре 2024 года, в Украине регулятор внесли 16 медиасервисов в перечень сервисов государства-агрессора. Их нельзя транслировать на территории страны.

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию
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