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В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими медіасервісами: деталі

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 11:45
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В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими медіасервісами: деталі Фото: Блокування заборонених сайтів в Україні (facebook.com.Nacrada)
Автор: Владислава Ткаченко

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розширила список заборонених сайтів держави-агресора, таких як Baskino, Filmix і HD REZKA. Внесено нові домени, через які ці платформи залишались доступними для користувачів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

Це зроблено у зв’язку з виявленням нових ресурсів, через які ці сервіси залишалися доступними для користувачів.

В оновленому переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора додано технічні параметри вебсайтів, які забезпечують доступ до заборонених платформ:

  • Baskino - додано 33 нові домени, серед яких baskino.fm, baskino.se, baskino.biz;
  • Filmix - додано 13 нових доменів, включаючи filmix.ws, filmix.live, filmix.pro;
  • HD REZKA - список поповнився 40 новими вебсайтами, такими як rezka.biz, hdrezka.club, hdrezka.vip, hd-rezka.one та інші.

Національна рада впродовж трьох робочих днів поінформує Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, про необхідність обмеження доступу до вказаних ресурсів.

Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов’язані вжити відповідних заходів для блокування зазначених вебсайтів.

Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів, доступ до яких має бути обмежено для захисту інформаційного простору України.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року, в Україні регулятор внесли 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна транслювати на території країни.

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