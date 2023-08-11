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Кабмин расширил программу обмена LED-ламп. Кто может воспользоваться

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 15:08
Кабмин расширил программу обмена LED-ламп. Кто может воспользоваться Фото: Кабмин расширил программу обмена LED-ламп (freepik com)
Автор: Наталья Кава

На заседании в пятницу, 11 августа, Кабмин расширил программу обмена ламп накаливания на светодиодные.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, воспользоваться программой и заменить лампы накаливания на светодиодные теперь могут учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи.

"Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", - заявил Шмигаль.

Следует отметить, что ранее в Украине стартовала вторая волна обмена ламп накаливания на LED-лампы. Заменить их могли школы и больницы.

Для обмена необходимо:

  • авторизироваться на портале "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица;
  • проверить информацию о предприятии;
  • Перейти к разделу - Услуги и выбрать обмен лампочек и начать заполнение запроса;
  • указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
  • поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
  • указать местонахождение организации;
  • проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
  • подписать запрос КЭП юридического лица.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

По состоянию на конец апреля было известно, что с начала старта программы уже почти 3,5 млн. жителей Украины обменяли 16,5 млн. ламп.

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